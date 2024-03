Lehrer warnen vor zu früher Digitalisierung des Unterrichts

München (dpa/lby) - Der bayerische Philologenverband hat vor einem zu frühen und zu umfassenden Einsatz von digitalen Endgeräten im Unterricht gewarnt. «Bei der 1:1-Ausstattung plädieren wir ganz klar dafür, erst in der Mittelstufe zu beginnen und Pädagogik vor Technik zu setzen - und nicht ab der fünften Klasse das Ganze auszurollen», sagte der Verbandsvorsitzende Michael Schwägerl am Mittwoch in München unter Verweis auf eine verbandsinterne Umfrage.

In dieser hatten sich 89 Prozent der befragten 3500 Lehrkräfte an Gymnasien und beruflichen Oberschulen für verstärktes analoges Lernen statt einer allumfassenden Digitalisierung ausgesprochen. «Wir sollten aus den Fehlern, die andere Länder bereits begangen und auch teilweise korrigiert haben, lernen und klüger vorgehen», betonte Schwägerl mit Blick auf die jüngsten Kurskorrekturen etwa in Dänemark und Schweden. Besonders das große Ablenkungspotenzial bei der Nutzung von Tablets und Smartphones im Unterricht sei problematisch.