Leitstelle: Mehr als 1000 Einsätze in und um Nürnberg

Nürnberg (dpa/lby) - In Nürnberg und Umgebung sind Feuerwehr und Rettungsdienst in der Silvesternacht zu mehr als 1000 Einsätzen ausgerückt. Die Integrierte Leitstelle in Nürnberg verzeichnete bis Montagmorgen rund 770 Einsätze für den Rettungsdienst und rund 250 Einsätze für die Feuerwehr, wie ein Sprecher an Neujahr mitteilte. Größere Lagen blieben dabei aus, es sei aber zu mehreren schwereren Brandverletzungen gekommen.

Die Leitstelle ist neben Nürnberg auch für die Städte Fürth und Erlangen sowie für die Landkreise Fürth, Nürnberger Land und Erlangen-Höchstadt zuständig. Allein im Stadtgebiet von Nürnberg waren Helfer bei mehr als 500 Einsätzen gefordert.

Ab Mitternacht seien die Feuerwehren in Nürnberg aufgrund zahlreicher kleinerer Brände im Dauereinsatz gewesen. Durch schnelles Eingreifen konnte die Feuerwehr größere Brände den Angaben nach verhindern. Zehn Menschen seien durch Feuerwerkskörper verletzt worden. Ein Mensch wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch in der Nacht per Hubschrauber in eine Spezialklinik nach München gebracht wurde.