«Let's Dance»-Gewinnerin Anna Ermakova plant einige Projekte

Anna Ermakova, Gewinnerin der RTL-Tanzshow «Let's Dance», plant einen kreativen Durchbruch. «Ich versuche, kreativ zu werden, und habe einige Projekte in Planung», sagte das 23-jährige britische Model der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend bei der Premiere von Jean Paul Gaultiers Revue «Fashion Freak Show» in München.