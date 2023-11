Linke bestimmen Schirdewan und Rackete zum Spitzenduo

Augsburg (dpa) - Die Linke geht mit Parteichef Martin Schirdewan und der parteilosen Flüchtlings- und Klimaaktivistin Carola Rackete als Spitzenduo in den Europawahlkampf. Rackete wurde am Samstagabend beim Parteitag in Augsburg von den rund 440 Delegierten mit 77,8 Prozent Zustimmung auf den zweiten Platz der Europawahlliste gewählt. Zuvor war Schirdewan mit 86,9 Prozent zum Spitzenkandidaten bestimmt worden.

Während die 35-jährige Rackete keine Gegenkandidatin hatte, musste der Bundesvorsitzende überraschend gegen einen anderen Bewerber antreten. Der Hamburger Bijan Tavassoli erklärte seine Kandidatur und sorgte anschließend für einen Eklat. Tavassoli nutzte seine Rede für eine Beschimpfung der Partei und eine Lobrede auf Sahra Wagenknecht, die kürzlich aus der Linken ausgetreten war. Dann erklärte er ebenfalls seinen Austritt aus der Partei.

Tavassoli hatte bei der Kandidatenkür aber keine Chance und kam nur auf rund zwei Prozent der Stimmen, ehe er von Sicherheitspersonal aus der Halle geführt wurde. Das Parteitagspräsidium sprach von einer «Störaktion», Schirdewan von einem «unschönen Zwischenfall». Tavassoli war bereits in der Vergangenheit mit provokanten Aktionen aufgefallen.

Die Kandidatur von Rackete wurde von vielen Delegierten mit großem Applaus begleitet. Sie wurde als Kapitänin des Schiffs «Sea Watch 3» international bekannt, indem sie mit ihrer Crew Flüchtlinge aus Seenot rettete. Im Jahr 2019 hatte sie trotz eines Verbots der italienischen Behörden auf der Insel Lampedusa angelegt.

Am Vortag der Wahl hatte Rackete mit einem Interview bei einigen Linken für Unmut gesorgt. Sie sagte dem Portal «Zeit Online», dass sich die Linke sich noch mal konsequent von der SED-Vergangenheit distanzieren und diese Zeit aufarbeiten solle. Später erklärte Rackete auf X, früher Twitter, dass dies «eine unbedachte Äußerung» gewesen sei. Die Linke habe ihre Vergangenheit aufgearbeitet, erklärte sie. Zu Beginn ihrer Bewerbungsrede distanzierte sie sich nochmals von ihrer früheren Aussage: «Da habe ich Mist gemacht.»