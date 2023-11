Linken-Spitze will nach «lähmenden Konflikten» Neustart

Augsburg (dpa) - Die Linken-Bundesvorsitzende Janine Wissler sieht nach der Spaltung der früheren Bundestagsfraktion die Chance auf einen erfolgreichen Neustart. «Die Konflikte in den letzten Jahren haben uns zunehmend gelähmt und waren nicht mehr aufzulösen», sagte sie am Samstag beim Bundesparteitag in Augsburg hinsichtlich der zehn ausgetreten Linken-Bundestagsabgeordneten um Sahra Wagenknecht.

Doch die Probleme seien nicht einfach gelöst, weil ein Streit nun beendet worden sei, meinte sie. Strukturelle und strategische Aufgaben seien liegen geblieben. Es gehe darum, die Linke wieder stark zu machen und sie zur Opposition der Ampel-Regierung in Berlin zu machen.

Wissler und ihr Co-Vorsitzender Martin Schirdewan starteten auf dem Parteitag eine Erneuerungskampagne. Ein entsprechender Antrag wurde am Samstag diskutiert und beschlossen. «An diesem Wochenende schlagen wir ein neues Kapitel auf», sagte Wissler.

Hauptthema des dreitägigen Treffens der Partei in Bayern ist die Europawahl im Juni 2024. Schirdewan und die Flüchtlings- und Klimaaktivistin Carola Rackete sollen dann die Kandidatenliste anführen.