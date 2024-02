Linker mit Joint: «Eine Halbe reicht nicht»

Passau (dpa) - Linken-Geschäftsführer Ates Gürpinar ist beim politischen Aschermittwoch mit einem Joint am Rednerpult aufgetreten, um sich über die Ampel-Koalition lustig zu machen. Man dürfe beim politischen Aschermittwoch nicht nur schlecht über andere reden, sagte Gürpinar am Mittwoch in Passau. «Eine grüne Sache muss ich doch ein bisschen lobend hervorheben.» Dabei hielt er den - nicht angezündeten - Joint in die Höhe. Ob sich in dem Drehpapier auch tatsächlich Cannabis befand, war nicht ersichtlich.

«Ich weiß, die meisten frönen am Aschermittwoch schon vormittags beim Bier», fügte er hinzu. «Aber für einen Aschermittwoch bei den anderen Parteien genügt die Halbe nicht mehr.» Die Ampel-Koalition bringe ja «recht wenig auf die Kette», aber eines doch: «Ich glaube, gekifft werden darf ab 1. April.»