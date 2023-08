Linksabbieger prallt auf anderes Auto: Vier Schwerverletzte

Pullenreuth (dpa/lby) - Bei einem Linksabbiege-Unfall auf der Staatsstraße 2177 in der Oberpfalz sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 63 Jahre alter Autofahrer sei am Sonntagnachmittag in Pullenreuth im Landkreis Tirschenreuth abgebogen und habe dabei zwei auf der Vorfahrtsstraße kommende Autos übersehen, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Die Person am Steuer des ersten Autos konnte noch rechtzeitig bremsen, so dass der 63-jährige Fahrer mit seinem Wagen knapp vorbeikam. Der Fahrer des zweiten Autos bremste ebenfalls und wich dabei auf die Gegenfahrbahn aus - wo er frontal mit dem Pkw des 63-Jährigen zusammenstieß.

In den beiden Autos saßen insgesamt fünf Personen, von denen vier schwer verletzt wurden. Die Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand jeweils Totalschaden.