LKW überrollt Frau an Raststätte: Lebensgefährlich verletzt

Passau (dpa/lby) - Eine Frau ist an einer Autobahnraststätte in Niederbayern von einem Lastwagen überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die 64-Jährige am Donnerstagabend zu Fuß an der Rastanlage an der A3 in Passau unterwegs, als sie von dem Sattelzug erfasst wurde. Der zunächst unbekannte Fahrer sei danach mit dem Lastwagen weitergefahren. Es sei möglich, dass er den Unfall nicht bemerkt habe, teilte die Polizei mit.

Die schwer verletzte Touristin schwebte nach einer Notoperation den Angaben zufolge am Freitag weiter in Lebensgefahr. Die Polizei richtete eine Ermittlungsgruppe zu dem Vorfall ein und suchte nach dem Lastwagenfahrer sowie Zeugen des Unfalls.