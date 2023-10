Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse steigert Umsatz

Keine U-Haft für AfD-Politiker: Auftritt im Landtag geplant Gefällt mir Merken Teilen

Haftbefehl, Flucht, Festnahme: Nach tagelanger Suche nach dem AfD-Mann Halemba wird der junge Mann festgenommen. In U-Haft kommt er aber nicht. Nun will er in München auftauchen.