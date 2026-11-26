Fürth (dpa/lby) - Trotz vergleichsweise hoher Inflation sind die Reallöhne in Bayern zuletzt noch etwas gewachsen. Für das dritte Quartal hat das Landesamt für Statistik einen Zuwachs von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum errechnet, wie es mitteilte. Das ist allerdings das kleinste Plus seit Mitte 2023. Noch im zweiten Quartal hatte der Zuwachs 2,5 Prozent betragen.

Grund dafür, dass das Plus schrumpft, ist ein vergleichsweise geringer Zuwachs bei den Nominallöhnen von 3,8 Prozent. Bereinigt um den Anstieg bei den Verbraucherpreisen um 3 Prozent ergeben sich die genannten 0,8 Prozent.

Die prozentual höchsten Anstiege beim Nominallohn unter den Vollzeitbeschäftigten verzeichnet dabei das Fünftel mit den niedrigsten Einkommen. Hier ging es um 6,3 Prozent nach oben. Das oberste Fünftel legte nur 3,4 Prozent zu - auch wenn das in absoluten Zahlen mehr sein mag.

Vollzeitbeschäftigte Frauen konnten sich ebenfalls über überdurchschnittliche Zuwächse freuen. Bei ihnen steht ein Plus von 4,7 Prozent bei den nicht preisbereinigten Löhnen. Das ist ein Prozentpunkt mehr als bei Männern.