«Löwen» jubeln über Teenager Ouro-Tagba: «Offen für mehr»

Lübeck/München (dpa/lby) - Dank Joker Mansour Ouro-Tagba darf sich der TSV 1860 München zumindest in diesem noch sehr jungen Drittligajahr ein bisschen unbesiegbar fühlen. Die «Löwen» erkämpften sich am Dienstagabend nach einem Treffer des Teenagers ein 1:1 (0:0) beim VfB Lübeck und blieben damit auch im zweiten Spiel unter ihrem neuen Trainer Argirios Giannikis unbezwungen.

«Das war in Summe ein hektisches Spiel», berichtete Giannikis bei Magentasport. «Mit vier Punkten aus zwei Spielen sind wir einigermaßen zufrieden. Es gilt weiterzumachen und am Sonntag nachzulegen.» Die Münchner hatten das erste Spiel in der 3. Fußball-Liga unter Giannikis mit 4:1 gegen den MSV Duisburg gewonnen. Sie empfangen am Sonntag zuhause Absteiger SV Sandhausen.

Ouro-Tagba ist «offen für mehr»

Mit der Hereinnahme des 19-jährigen Ouro-Tagba in der 75. Minute für Fynn Lakenmacher bewies Giannikis in Lübeck ein gutes Händchen. Nach einer Flanke des ebenfalls eingewechselten Manfred Starke erzielte der junge Stürmer aus dem eigenen Nachwuchs per Kopf sein erstes Drittligator.

«Das hat sich super angefühlt. Ich bin dankbar für die Chance und auch sehr glücklich», sagte Ouro-Tagba nach seinem starken Kurzeinsatz vor 6183 Zuschauern im Stadion an der Lohmühle. «Schade, dass wir den Ausgleich noch gekriegt haben.» Er sei nun aber «offen für mehr».

Später Rückschlag durch Boland

Für Ouro-Tagba und den TSV hätte der Abend perfekt laufen können. Doch Lübeck schlug durch Mirko Boland ganz spät zurück (88.). Der Mittelfeldspieler prallte bei seinem Kopfballtor mit dem Kopf an den Pfosten und erlitt eine Platzwunde. Boland musste anschließend genäht werden.

Ob der Lübecker Kapitän für das Spiel bei Erzgebirge Aue am Samstag rechtzeitig fit wird, war zunächst unklar. Boland habe «ein tolles Spiel gemacht, ein ganz wichtiges Tor für uns erzielt und wir wären natürlich froh, wenn er dabei wäre», sagte Trainer Florian Schnorrenberg.