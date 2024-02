Lotto-Gewinnerin von mehr als 48 Millionen Euro gefunden

ICE wegen Gasaustritts evakuiert Gefällt mir Merken Teilen

Ein ICE der Deutschen Bahn ist in Mittelfranken wegen eines Gasaustritts evakuiert worden. Der Zug mit rund 250 Reisenden an Bord kam nach einem Alarm am Bahnhof Siegelsdorf zum Stehen, wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag sagte.