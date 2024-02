Lufthansa-Bodenpersonal streikt auch in München

München (dpa/lby) - Aufgrund des Warnstreiks des Lufthansa-Bodenpersonals wird am heutigen Mittwoch am Münchner Flughafen voraussichtlich eine dreistellige Zahl an Flügen ausfallen. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten zu dem Ausstand aufgerufen. Neben München sind auch die Airports Frankfurt am Main, Hamburg, Berlin und Düsseldorf betroffen.

Allein in München waren am Mittwoch etwa 400 Flüge der Lufthansa geplant. Der Flughafen kündigte «erhebliche Einschränkungen und Flugstreichungen» an. Lufthansa selbst ging davon aus, dass trotz des Streiks etwa 10 bis 20 Prozent der geplanten Flüge stattfinden könnten. Betroffene Passagiere würden per E-Mail oder über die Smartphone-App der Fluggesellschaft informiert.

Insgesamt rechnet Lufthansa damit, dass mehr als 100.000 Passagiere betroffen sein werden. Das Unternehmen hatte das Vorgehen der Gewerkschaft kritisiert: «Noch vor Beginn der eigentlichen Verhandlungen ist der Streik auch in Länge und Ausmaß völlig unverständlich.»

Im laufenden Tarifkonflikt fordert Verdi 12,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich. Außerdem soll es eine konzernweit einheitliche Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro geben. Ein Angebot der Arbeitgeber hatte die Gewerkschaft als unzureichend zurückgewiesen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 12. Februar in Frankfurt geplant.