15.01.2024







Lufthansa will 13.000 Leute einstellen

Der Lufthansa-Konzern sucht weiter zahlreiche Arbeitskräfte. Auch in diesem Jahr wolle man rund 13.000 Menschen in den unterschiedlichsten Berufen einstellen, teilte der Konzern am Montag mit.