Maccabi München plant regulären Spielbetrieb am Wochenende

München (dpa/lby) - Anders als am vorigen Wochenende plant der TSV Maccabi München an diesem Sonntag mit einem regulären Spielbetrieb seiner Fußballmannschaften. Das sagte Sportvorstand Armand Presser der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Er ergänzte aber, dass eine endgültige Entscheidung erst am Samstag fallen soll. Eine Partie sei indes bereits verlegt worden, um den Gesamtspielplan des Vereins zu entzerren; eine konkrete Gefahrenlage infolge der Entwicklungen nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel gebe es nicht.

Am vergangenen Wochenende waren Maccabi-Spiele aus unterschiedlichen Gründen ausgefallen - eine Partie etwa, weil der gegnerische Trainer nach Auskunft von Presser massiv bedroht worden war. Der Vorstand erklärte, dass auch jetzt weiter von Tag zu Tag je nach Lage entschieden werde. Es könnte sich beispielsweise eine neue Situation ergeben, sollten am Samstagabend viele Leute einem Aufruf von Unterstützern der Palästinenser zu einem Autokorso in der Münchner Innenstadt folgen und es dort zu Zwischenfällen kommen.