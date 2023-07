Magna-Werk gerettet: 250 von 450 Jobs bleiben

Pedelec-Fahrer tot in Senke gefunden Gefällt mir Teilen

In Oberbayern ist ein offenbar tödlich verunglückter Pedelec-Fahrer gefunden worden. Nach Polizeiangaben vom Montag fand ein Anwohner den 28-Jährigen am Sonntagabend in einer Senke in Rottenbuch (Kreis Weilheim-Schongau).