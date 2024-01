Magull verlässt FC Bayern München zu Inter Mailand

München (dpa) - Fußball-Nationalspielerin Lina Magull verlässt den FC Bayern München und wechselt zu Inter Mailand. Der FC Bayern kam laut Mitteilung vom Samstag dem Wechselwunsch der 29-Jährigen nach und löste den Vertrag auf. Magull war 2018 vom SC Freiburg nach München gewechselt und drei Jahre lang Kapitänin. In dieser Zeit wurden die Bayern zweimal deutscher Meister.

«Ich bin auch stolz darauf, wie sich alles im Frauenfußball und beim FC Bayern entwickelt hat und wie viele treue Anhänger wir in der Zeit in München gewinnen konnten. Ich bin sehr dankbar für die Zeit und der Abschied fällt schwer», sagte Magull. «Ich wünsche der Mannschaft nur das Beste, viele Erfolge und dass sie es jeden Tag genießen können, den besten Beruf bei einem so tollen Verein ausüben zu können. Der FC Bayern wird immer in meinem Herzen bleiben.»

Magull gehörte lange zum Stammpersonal des deutschen Nationalteams, für das sie 75 Spiele bestritten hat. Bei der EM 2022 in England erzielte sie im Finale den vorübergehenden Ausgleich für die DFB-Frauen, die am Ende den Gastgeberinnen mit 1:2 unterlagen. Bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland, wo Deutschland überraschend in der Vorrunde scheiterte, hatte Magull ihren Stammplatz verloren.

Die Nationalspielerin absolvierte 159 Pflichtspiele und erzielte dabei 40 Tore für den FC Bayern. «Sie ist eine authentische Persönlichkeit, die das Gesicht des Frauenfußballs inklusive des Aufschwungs in den vergangenen Jahren geprägt hat. Lina hat stets ihr Herz auf dem Platz gelassen und viele junge Mädchen und Jungs nachhaltig inspiriert», sagte Abteilungsleiterin Bianca Rech.

Die Bayern bereiten sich bis Samstag in Alicante auf die bevorstehenden Aufgaben im neuen Jahr vor. Am Freitagabend gewannen die Münchnerinnen gegen den spanischen Erstligisten Granada CF mit 4:0. Zum Gedenken an Franz Beckenbauer liefen sie mit Trauerflor auf.