Mann angefahren: Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Wiesentheid (dpa/lby) - Ein 29 Jahre alter mutmaßlicher Holzdieb ist wegen des Verdachts auf versuchten Mord und räuberischen Diebstahls in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, wurden der 29-Jährige und ein 34-jähriger Komplize mutmaßlich beim Holzdiebstahl in einem Holzlager in Wiesentheid (Landkreis Kitzingen) vom Besitzer ertappt.

Der 44-Jährige habe vergangenen Freitag über eine Wildkamera gesehen, wie zwei Personen Holz entwendeten und sei auf das Gelände gekommen. Daraufhin hätten die Tatverdächtigen flüchten wollen. Als sich ihnen der 44-Jährige in den Weg stellte, sei der 29-Jährige langsam auf ihn zugefahren und habe nicht gestoppt, als der Mann auf der Motorhaube lag. Durch Lenkbewegungen habe er den 44-Jährigen abgeschüttelt, wobei dieser leicht verletzt worden sei.

Die Polizei nahm die Verdächtigen später zunächst vorläufig fest und entließ sie dann wieder. Am Dienstag erließ ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg Haftbefehl gegen den Fahrer des Fluchtwagens wegen Verdacht auf versuchten Mord. Zudem wird gegen das Duo wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.