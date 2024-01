Mann aus Mittelfranken gewinnt über 2,3 Millionen Euro

München (dpa) - Über 2,3 Millionen Euro hat ein Mann aus Mittelfranken im Eurojackpot gewonnen. Bei der letzten Ziehung des Jahres 2023 am vergangenen Freitag tippte der Gewinner die Zahlen 2 - 21 - 34 - 40 - 48 und die Eurozahl 2 - nur die zweite richtige Eurozahl fehlte ihm, wie Lotto Bayern am Mittwoch mitteilte. Mit seinem Gewinn wolle der Mann unter anderem in seine eigenen vier Wände investieren, hieß es in der Mitteilung. Ansonsten werde er weiterhin arbeiten gehen: «Es bleibt alles wie es ist.»

Den Gewinn von insgesamt 4.704.316 Euro in der zweiten Klasse muss sich der Mann demzufolge mit einer Spielerin oder einem Spieler aus Hessen teilen.