Mann bedroht Frau mit Pistole: Festnahme durch Spezialkräfte

Vilsheim/Freising (dpa/lby) - Weil er seine getrennt lebende Frau und deren Schwester mit einer Pistole bedroht hat, haben Spezialkräfte der Polizei einen Mann in Oberbayern festgenommen. Der 45-Jährige habe die Scheibe der Wohnungstür seiner Frau in Vilsheim (Landkreis Landshut) eingeschlagen und die beiden Frauen mit einer Druckluftwaffe bedroht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Kurz nach dem Vorfall am Montag sei der Mann davongefahren.

Spezialkräfte der Polizei nahmen den 45-Jährigen daraufhin am Dienstag im oberbayerischen Freising fest. Widerstand habe der Mann dabei nicht geleistet. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt.