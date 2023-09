Mann bedroht Gruppe mit Waffe wegen zu lauter Gespräche

Nürnberg (dpa/lby) - Weil sie auf dem Gehweg zu laut gesprochen haben, soll ein 47-Jähriger vier Männer mit einer Waffe bedroht haben. Bei der Waffe soll es sich um eine Gasdruckpistole handeln, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten nahmen den Verdächtigen im Treppenhaus vor seiner Wohnung in Nürnberg fest. Er soll am Montagabend den Männern zugerufen haben, dass er auf sie schießen werde. Dabei habe er die Waffe in der Hand gehalten. Bei der Wohnungsdurchsuchung nach der Festnahme fanden die Beamten die Pistole. Der 47-Jährige erklärte in der Befragung, er habe sich über die lauten Gespräche der Männer geärgert und sie deswegen bedroht.