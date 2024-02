22.02.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







Mann bedroht Jungen in Park mit Messer

Ein Mann soll in einer Münchner Grünanlage einen 12-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Wie die Polizei am Donnerstag meldete, hielt sich der mutmaßliche Täter das Messer in einer bedrohlichen Geste an seine Kehle und blickte in Richtung des Kindes.