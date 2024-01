Mann bedroht Polizisten und bewirft sie mit Messer

Oberstaufen (dpa/lby) - Ein Mann soll mit einem Messer in Schwaben nach Beamten geworfen und sie bedroht haben. Der 26-Jährige wurde anschließend festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte waren am frühen Mittwochmorgen wegen einer Ruhestörung zu einem Haus in Oberstaufen (Landkreis Oberallgäu) gerufen worden. Der Mann soll sich dabei aggressiv und unkooperativ verhalten haben, bevor er die Polizisten verbal bedroht und diese aus einem Fenster heraus und vom Balkon hinunter mit einem Messer und weiteren Gegenständen beworfen haben soll. Welche Gegenstände es waren, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Hintergründe für das Handeln des 26 Jahre alten Mannes waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Bedrohung sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung.