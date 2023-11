Mann bei Angriff schwer verletzt und ausgeraubt

Nürnberg (dpa/lby) - Ein 38-Jähriger ist in Nürnberg von einer größeren Personengruppe angegriffen und schwer verletzt worden. Er sei am Freitagabend im Stadtgraben unterwegs gewesen, als ihn bisher unbekannte Personen attackiert hätten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann sei zu Boden gegangen und auch dort noch weiter traktiert worden; als die Angreifer von ihm abließen, fehlten zudem seine Wertsachen.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Raubdelikts. Eine erste Fahndung vor Ort brachte allerdings keine Ergebnisse, weswegen die Beamten nun auf Zeugenhinweise hoffen. Der 38-Jährige, der unter anderem einen Beinbruch erlitt, wurde in ein Krankenhaus gebracht.