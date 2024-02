Mann bei Brand in Mittelfranken lebensgefährlich verletzt

Neustadt a. d. Aisch (dpa/lby) - Bei einem Wohnungsbrand im mittelfränkischen Neustadt an der Aisch ist ein 43-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Freitagmorgen in der Wohnung des Mannes im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses aus.

Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Brandort eintrafen, hätten schon Flammen aus einem Fenster der Wohnung geschlagen. Den Angaben nach begaben sich die meisten der Bewohner selbst aus dem Haus, während der 43-Jährige zunächst vermisst wurde. Feuerwehrleute retteten den Mann schließlich aus der brennenden Wohnung. Er musste demnach vor Ort wiederbelebt werden und kam dann in ein Krankenhaus.

Die Polizei ging zunächst von fahrlässiger Brandstiftung aus. Es werde gegen den 43-Jährigen ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.