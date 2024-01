Mann beißt Teil vom Ohr eines 24-Jährigen ab - Keine Anzeige

Hof (dpa/lby) - Ein 35-Jähriger hat einem 24-Jährigen vor einem Fitnessstudio in Hof einen großen Teil von dessen Ohr abgebissen. Eine Anzeige will der Verletzte nach dem Vorfall am Montag allerdings nicht erstatten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Rettungsdienst brachte den 24-Jährigen in ein Krankenhaus, wo ihm der abgebissene Teil wieder angenäht werden konnte, heißt es weiter.

«Was genau passiert ist, haben die beiden uns nicht verraten», sagte ein Sprecher. Anhand der Verletzungen der beiden Männer geht die Polizei nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen war. Der 24-Jährige soll außerdem ein Messer geholt haben, nachdem ihm der 35-Jährige ein Stück des Ohres abgebissen hatte.

Die Polizei ermittelt nun von Amts wegen und legt den Fall der Staatsanwaltschaft vor. Die entscheidet dann, ob öffentliches Interesse vorliegt und der Fall weiter verfolgt wird. Ohne die Aussagen der beiden Beteiligten sei das allerdings schwierig.