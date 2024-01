Mann belästigt Frau in S-Bahn sexuell und schlägt zu

München (dpa/lby) - Ein Mann hat in einer S-Bahn in München eine Frau sexuell belästigt und ihr anschließend ins Gesicht geschlagen. Außerdem soll der 29-Jährige die Frau, eine weitere Mitfahrerin sowie Polizisten beleidigt haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Zunächst habe der 29-Jährige am Donnerstag sexuelle Absichten gegenüber der Frau geäußert, hieß es. Als die Frau sich wehrte, schlug er ihr den Angaben nach ins Gesicht und beleidigte sie. Als eine 51 Jahre alte Mitfahrerin deeskalierend eingreifen wollte, wurde sie ebenfalls beleidigt und an einer Haltestelle aus der Bahn geschubst. Die hinzugerufene Polizei stoppte die S-Bahn und nahm den 29-Jährigen mit auf die Wache. Dort sollen die Polizisten von dem Mann ebenfalls beleidigt worden sein. Der Verdächtige ist der Polizei demnach kein Unbekannter und war von August 2019 bis Juni 2023 bereits in Haft.