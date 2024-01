Mann bestreitet geplante Vergewaltigung eines Kindes

Bus rutscht in Graben: Fahrer verletzt, Fahrgäste unverletzt Gefällt mir Merken Teilen

In Mittelfranken ist ein Linienbus von einer glatten Fahrbahn in einen Straßengraben gerutscht. Der Busfahrer erlitt bei dem Unfall am Montag in Mittelfranken leichte Verletzungen, die 44 Fahrgäste, darunter 20 Schulkinder im Alter von neun bis 14 Jahren, blieben nach Angaben der Polizei unverletzt.