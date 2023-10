Mann bleibt auf Wiesn-Heimweg in Bau-Absperrung stecken

München (dpa) - Auf dem Heimweg von der Wiesn ist ein Mann auf einer Baustelle in München stecken geblieben und musste befreit werden. Der Finne war bei seiner Route zu seinem Hotel über eine Holzabsperrung der Baustelle geklettert, wie die Feuerwehr am Sonntag berichtete. Dabei rutschte der Mittdreißiger ab und blieb mit seinem Bein so fest stecken, dass er weder vor- noch zurückkam. Seine lauten Hilferufe wurden in der Nacht zum Sonntag glücklicherweise von einem Passanten gehört. Kurz darauf befreiten Feuerwehrleute den unverletzten sowie «noch angeheiterten und freundlichen Unglücksraben» mit einer Brechstange.