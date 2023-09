Mann durch Stiche verletzt: Tatverdächtiger festgenommen

Erlangen (dpa/lby) - Ein 46 Jahre alter Mann ist in Erlangen mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt worden. Ein 55-Jähriger sei danach festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Tatverdächtige habe am Donnerstag mit dem anderen Mann gestritten und solle dabei auf ihn eingestochen haben. Anschließend floh der 55-Jährige. Ein Zeuge verfolgte ihn auf einem Motorrad und rief die Polizei. Kurz darauf wurde der Mann festgenommen.

Noch am Freitag sollte ein Ermittlungsrichter entscheiden, ob der Tatverdächtige in Untersuchungshaft muss. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt.