Mann fährt im Drogenrausch zur Polizei

Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) - Ein 23-Jähriger ist im Drogenrausch zur Polizei gefahren, um seinen von Beamten einkassierten Autoschlüssel abzuholen. Bereits am Sonntagabend war der Mann bei einer Autofahrt unter Drogeneinfluss erwischt worden und hatte den Schlüssel abgeben müssen, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Sobald er wieder nüchtern sei, könne er ihn bei der Dienststelle abholen, erklärten ihm die Beamten.

Den Hinweis hatte der Mann bis zum Montag wohl vergessen: Mit dem Auto eines Bekannten und erneut unter dem Einfluss von Amphetaminen ist er zur Polizei gefahren. Statt seine Schlüssel zu bekommen, musste er die für das andere Auto nun auch da lassen. Und der 23-Jährige hat eine weitere Anzeige erhalten.