Mann fährt mit Auto gegen Hauswand und erfasst Fußgänger

Esslingen am Neckar (dpa/lsw) - Drei Menschen sind bei einem Unfall in Esslingen am Neckar am Dienstag verletzt worden, zwei davon schwer. Das Auto eines 20 Jahre alten Fahrers kam aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße ab und prallte gegen eine Hauswand, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurden Teile der Fassade von der Wand gerissen und beschädigten ein geparktes Auto. Danach erfasste das Fahrzeug einen 29-jährigen Mann und eine 25-jährige Frau auf dem Gehweg. Laut Polizei wurden beide schwer, der Fahrer leicht verletzt.

Am Auto entstand ein Totalschaden von 25.000 Euro. Der Schaden an der Hausfassade wird vorläufig auf 5000 Euro geschätzt. An dem geparkten beschädigten Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.