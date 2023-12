Mann fährt mit schweren Verletzungen nach Gasverpuffung heim

München (dpa/lby) - Bei einer Gasverpuffung hat sich ein Mann in München schwere Verletzungen zugezogen und ist dann etwa zehn Minuten mit dem Auto heimgefahren. Dort angekommen, habe seine Frau sofort einen Notruf abgesetzt, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Der 71-Jährige habe vermutlich unter Schock gehandelt.

Als der Mann am Mittwoch versuchte, den Gasofen seiner Jagdkanzel anzuzünden, kam es den Angaben zufolge zu einer Verpuffung. Der Mann wurde im Gesicht und an den Oberarmen verbrannt. Rettungskräfte versorgten den 71-Jährigen bei ihm zu Hause und brachten ihn dann in eine Klinik. Feuerwehrkräfte begutachteten zudem die Jagdkanzel und gaben nach einer Kontrolle mit einem Messgerät Entwarnung.