Mann fährt mit zwei Promille zur Polizei: Führerschein weg

Freising (dpa) - Mit fast zwei Promille ist ein Mann zur Polizeiwache in Freising gefahren und hat dadurch seinen Führerschein verloren. Der 58-Jährige habe am Montag mit den Beamten eigentlich über persönliche Probleme reden wollen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Wegen seiner Alkoholfahne fragte ihn ein Beamter, wie er zur Wache gekommen sei. Daraufhin gab der 58-Jährige ehrlich zu, dass er mit dem Auto da sei.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Nach einer Blutentnahme wurde dem 58-Jährigen der Führerschein vorerst abgenommen. Die Beamten fuhren den Betrunkenen anschließend nach Hause. Der 58-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.