Mann flieht mit dem Auto vor Polizeikontrolle

Traktor-Gespann verliert bei Unfall 18 Tonnen Möhren

Bei einem Unfall in Unterfranken hat ein Traktor-Gespann rund 18 Tonnen Karotten verloren. Der 32 Jahre alte Fahrer sei bei dem Unfall in Kolitzheim (Landkreis Schweinfurt) leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.