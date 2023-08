Mann gibt in Kempten zwei Schüsse mit Pistole ab

Kempten (dpa/lby) - In Kempten hat ein Mann am Montag mit einer Pistole zwei Schüsse in die Luft abgegeben. Ein Zeuge hatte den ersten Schuss beobachtet und die Polizei gerufen, wie diese mitteilte. Weil dieser genaue Angaben über den Schützen machte, konnten die Beamten den 37-jährigen Mann finden und stellen. Als dieser die Streife erblickt habe, habe er die Waffe, eine Schreckschusswaffe, in den Graben geworfen: Er habe den notwendigen »kleinen Waffenschein» nicht gehabt, teilte die Polizei mit.

Der Mann ist laut Polizeiangaben vor kurzem aus einer Untersuchungshaft entlassen worden und habe aktuell keinen festen Wohnsitz. Die Waffe, so teilte der Mann mit, habe er in einem Waffengeschäft gekauft und habe sie lediglich testen wollen. »Aufgrund seines Zustandes wurde der 37-Jährige in einer Fachklinik untergebracht«, teilte die Polizei mit.