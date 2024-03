Mann gibt sich zum Stehlen im Krankenhaus als Arzt aus

Das sind die schönsten Ausflugsziele für die Osterferien in Bayern Gefällt mir Merken Teilen

Mit Kindern kann man in Bayern so einiges unternehmen - Freizeitparks, Tierparks oder was ganz anderes? Vor allem an Ostern treibt es viele Familien in die Natur. Wir haben für euch die schönsten Ausflugsziele in Bayern zusammengefasst.