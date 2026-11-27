Regensburg (dpa/lby) - Nach mindestens einem Schuss auf einen Mann in Regensburg suchen die Ermittler weiterhin verstärkt nach den geflüchteten Tätern. Das 23 Jahre alte Opfer sei wegen seiner schweren Verletzungen bisher nicht vernehmungsfähig und habe daher bislang nichts zur Tat sagen können, erklärte eine Polizeisprecherin. Daher seien der Ablauf des Geschehens und das Motiv der Täter noch offen. Auch hätten die Ermittler noch nicht klären können, warum der Mann aus München in Regensburg gewesen sei.

Die Polizei war am Donnerstag kurz vor 19.00 Uhr über eine Schussabgabe im Stadtteil Kumpfmühl informiert worden. Die Verdächtigen sollen mit einem hellen Fahrzeug geflohen sein. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht der Sprecherin zufolge nicht. Die Polizei fahndete vergeblich mit einem Großaufgebot nach den Tätern. Ob sie nur einen Schuss abgaben oder mehrere, muss noch ermittelt werden.