Mann in Richtung U-Bahn-Gleis gezerrt: Täter flüchtig

München (dpa) - Ein bislang Unbekannter hat versucht, einen zunächst schlafenden Mann auf dem Bahnsteig der Station Trudering in München vor eine einfahrende U-Bahn zu stoßen. Der 31-Jährige konnte sich in letzter Sekunde retten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Das Opfer lag demnach am Montag schlafend auf einer Bank, als es von dem Unbekannten angesprochen wurde. Nach einem kurzen Wortgefecht packte der Täter den Mann und schleifte ihn in Richtung Bahnsteigkante. Dabei ragten der Kopf und ein Teil vom Oberkörper des 31-Jährigen laut Polizei in den Gleisbereich. Kurz bevor die U-Bahn einfuhr, gelang es den Angaben zufolge dem Opfer, sich loszureißen und in Sicherheit zu bringen. Der Täter flüchtete unerkannt.