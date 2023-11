Mann küsst schlafende Frau im Zug gegen ihren Willen

München (dpa) - Ein 24-jähriger Bahn-Passagier ohne Fahrschein hat in einem Fernzug von Ulm nach München eine 40-jährige schlafende Frau gegen ihren Willen auf den Mund geküsst. Der Mann kam wegen sexueller Belästigung, Beleidigung, Nötigung, Belästigung der Allgemeinheit sowie Erschleichens von Leistungen in Untersuchungshaft, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.

Die Frau saß am Gang, als der Mann am Mittwochabend auf die Münchnerin zuging und sie auf den Mund küsste, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag sagte. Was der Mann mit dem Kuss bezweckt haben könnte, sei nach wie vor unklar, da seine Aussagen wirr gewesen seien. Die Frau schreckte demnach aus dem Schlaf auf und ekelte sich, während der Täter lachend davonging.

Eine 24-jährige Zeugin ging dem Mann hinterher und stellte ihn erfolglos zur Rede. Das von ihr informierte Zugpersonal fand den Mann schließlich und übergab ihn der Bundespolizei am Hauptbahnhof München. Der Mann war den Beamten schon wegen rund 15 anderer Delikte bekannt.