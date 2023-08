Mann mit 2,6 Promille und Baby am Bahnhof

München (dpa/lby) - Die Polizei hat einem betrunkenen Vater, der zuvor noch am Münchner Ostbahnhof über den Bahnsteig torkelte, das Baby abgenommen. Eine Passantin hatte die Polizei am Sonntagabend über zwei Männer mit einem Säugling informiert, die stark alkoholisiert gewesen sein sollen und drohten, ins Gleis zu fallen. Das teilte die Bundespolizei am Montagmorgen mit.

Die Beamten trafen demnach den 34-jährigen Vater, dessen 63 Jahre alten Vater und das unter einem Jahr alte Baby am Bahnsteig an, wo der 34-Jährige torkelnd umherlief. Die Streife brachte die drei dann «aufgrund der Gesamtsituation» zur Wache, wie es in der Mitteilung hieß. Dagegen soll sich der 34-Jährige gewehrt haben. Auf der Dienststelle soll er dann sein Kind durch die Luft geschwungen und sich geweigert haben, es im Wagen zu lassen.

Zum Schutz des Babys wurde es vom Vater getrennt, woraufhin dieser aggressiv reagierte und gefesselt werden musste. Außerdem soll er die Beamten beleidigt haben. Auf der Dienststelle wurde auch ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 2,62 Promille ergab.

Die Polizei kontaktierte die Großmutter des Kindes, die es in ihre Obhut nahm. Der Vater konnte die Wache danach verlassen. Gegen ihn werde nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung ermittelt.