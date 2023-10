Mann mit Kopftritten auf Würzburger Bahnhofsplatz verletzt

Würzburg (dpa/lby) - Bei einem Streit auf dem Bahnhofsplatz in Würzburg hat ein Mann einen anderen mehrfach gegen den Kopf getreten. Das 39-jährige Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 24-jährige mutmaßliche Täter wurde wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft genommen. Warum die beiden Männer aneinander gerieten, ist laut Polizei bislang unklar. Mehrere Menschen aus dem Umfeld des Tatverdächtigen und eine Passantin sollen eingeschritten sein und den Mann von weiteren Tätlichkeiten abgehalten haben. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitagabend.