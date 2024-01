Mann mit Messer verletzt: Suche nach zwei Unbekannten

München (dpa/lby) - Zwei Unbekannte sollen einen 24-Jährigen in München mit einem Klappmesser und seinen Begleiter mit Pfefferspray verletzt haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Einsatzkräfte am Montag mit einem Zug der Einsatzhundertschaft und mit Hilfe der Bundespolizei erfolglos nach den Unbekannten gesucht.

Der 24-Jährige gab an, mit den zwei Tätern in Streit geraten zu sein, bevor es zu der Stichverletzung gekommen sei, hieß es weiter. Unbeteiligte Zeugen informierten die Polizei, sagte eine Sprecherin. Rettungskräfte brachten den jungen Mann wegen einer Stichverletzung im Gesäßbereich zunächst ins Krankenhaus. Der 20-jährige Begleiter wurde den Angaben zufolge ambulant behandelt. Die Polizei sucht nun weiter nach den zwei Unbekannten und weiteren Zeugen.