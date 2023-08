31.07.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

Mann ruft nach Unfall Polizei: Und verschwindet

Ein verschwundener Autofahrer gibt der Verkehrspolizei in Bamberg Rätsel auf: Der Mann hatte die Beamten nach einem Unfall auf der Autobahn 70 am Samstag selbst alarmiert - als die Polizei eintraf, entdeckte sie aber nur noch seinen stark beschädigten Wagen, teilte die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg am Montag mit.