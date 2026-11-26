Bayreuth (dpa/lby) - Ein 25-Jähriger soll in Bayreuth rechte Parolen gerufen und einem 16-Jährigen, der ihn darauf ansprach, die Nase gebrochen haben. Die Polizei identifizierte den Tatverdächtigen anhand von Zeugenaussagen und einer Personenbeschreibung, wie sie mitteilte.

Der Mann soll die Parolen aus der NS-Zeit am Samstagabend vor einer Bäckerei gerufen haben. Als der Jugendliche ihn aufforderte, damit aufzuhören, soll er ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben und geflüchtet sein, wie es weiter hieß. Den 25-Jährigen erwartet den Angaben nach ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Es war nicht der einzige Vorfall mit rechtsextremistischen Äußerungen innerhalb weniger Tage: Ein Unbekannter soll den Angaben der Polizei zufolge am Donnerstag in der Stadt nationalsozialistische Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt haben. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von unterschiedlichen Tätern aus. Die Ermittlungen dazu dauern demnach an.