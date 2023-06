Mann schlägt Paketzusteller ins Gesicht

Aichach (dpa/lby) - In Schwaben hat ein Mann einen Paketzusteller angegriffen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Paketzusteller seinen Kleintransporter am Mittwochabend an einer Straße in Aichach abgestellt, um Pakete abzugeben. Die Insassen eines nachfolgenden Autos fühlten sich durch den Kleintransporter behindert. Der 42 Jahre alte Beifahrer sei deshalb aus dem Auto ausgestiegen und habe dem Paketzusteller mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Rettungskräfte brachten den 25-Jährigen mit einer Platzwunde am Auge zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.