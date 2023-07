Mann soll Daten erbeutet und bei Juwelieren eingekauft haben

Nürnberg/München (dpa/lby) - Mit ausgespähten Online-Banking-Daten soll ein Mann für knapp 30.000 Euro bei Juwelieren in Nürnberg eingekauft haben. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, nahmen Beamte den 31-Jährigen Ende Juni in München fest, als er erneut versucht habe, auf fremde Kosten Luxusware einzukaufen. Inzwischen sitze der Mann wegen Verdachts auf gewerbsmäßigen Computerbetrug in Untersuchungshaft.

Zuvor habe er den Erkenntnissen zufolge mit sogenannten virtuellen Debitkarten bei einem Juwelier in der Nürnberger Innenstadt eine Luxusuhr für 15.000 Euro, ein paar Tage später bei einem anderen Juwelier eine Armbanduhr und eine Kette für insgesamt 12.000 Euro gekauft - jeweils mit gefälschter Identität. Die virtuelle Debitkarte habe der 31-Jährige in seinem Handy hinterlegt, hieß es. Nach Angaben der Ermittler hatten er selbst oder bisher unbekannte Komplizen die Daten der geschädigten Kontoinhaber ausgespäht.

Der Betrug flog auf, als einer der Geschädigten bemerkte, dass das Juweliergeschäft 12.000 Euro von seinem Konto abgebucht hatte - für Luxuswaren, die er nie gekauft hatte. Der Mann nahm Kontakt mit dem Geschäft auf. Eine Mitarbeiterin des Schmuckhandels zeigte den mutmaßlichen Betrüger an. Schließlich kamen Ermittler der Kriminalpolizei Nürnberg und der Zentralstelle Cybercrime Bayern mit Sitz in Bamberg dem 31-jährigen Verdächtigen auf die Schliche.