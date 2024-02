27.02.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

Mann soll Ehefrau auf Feldweg schwer verletzt haben

Ein 31-Jähriger soll in der Oberpfalz seine Ehefrau schwer verletzt haben. Die 29-Jährige kam mit Verletzungen am Oberkörper in eine Klinik und befindet sich derzeit in Lebensgefahr, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte.