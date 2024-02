Mann soll Ehefrau und dann sich selbst getötet haben

Sonnefeld (dpa/lby) - Ein Mann soll im oberfränkischen Sonnefeld (Landkreis Coburg) erst seine Frau und dann sich selbst getötet haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fanden Angehörige die beiden Leichen am Sonntagmorgen im Einfamilienhaus des Ehepaars. Der Mann und die Frau, beide 55 Jahre alt, wurden den Angaben nach am Montagvormittag obduziert. Die Ermittler gingen zunächst davon aus, dass der Mann die Frau mit einem Messer tötete und sich danach mit einer Schusswaffe das Leben nahm. Die Hintergründe der Tat waren laut Polizei zunächst unklar. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft hätten die Ermittlungen aufgenommen.