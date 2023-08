Mann springt von Traktor und schlägt mit Kopf auf Asphalt

Burgwindheim (dpa/lby) - Ein 25-Jähriger ist bei einem Sprung von einem fahrenden Traktor in Burgwindheim (Landkreis Bamberg) lebensgefährlich verletzt worden. Er stürzte auf die Straße und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann am Sonntagmittag mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge stand der 25-Jährige mit einer Frau auf der sogenannten Ackerschiene hinten auf dem Fahrzeug. Als er auf dem Gehweg einen Bekannten sah, wollte er offenbar zu ihm gehen und sprang nach hinten vom Traktor ab. Zur Unfallaufnahme wurde eine Sachverständige hinzugezogen.